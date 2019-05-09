Диетолог предупредила о скрытой угрозе бобовых

В сырых бобовых есть токсичное вещество, предупредила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус предупредила, что в зеленых семенах бобовых содержится токсичное вещество — фазин.

Фазин теряет токсическое действие при термической обработке продукта, поэтому бобовые стоит есть после приготовления, написала эксперт в Instagram.

Фус отметила, что в случае регулярного употребления в большом количестве бобовых может обостриться подагра и мочекаменная болезнь.

"Сырая стручковая фасоль, как и остальные бобовые, содержит в своих зеленых семенах токсичное вещество — фазин. Но оно разрушается и теряет токсическое действие при термической обработке продукта…", — сообщила диетолог.

Ранее ученые из Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что сушеные бобы фасоли опасны, поскольку в них часто появляется плесневый грибок, от которого очень много вреда.