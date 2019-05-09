Медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом

Секс. Иллюстративное фото / Heaclub

Поскольку в среднем 30% дам могут испытывать оргазм только во время куннилингуса, в последнее время пары все чаще и чаще практикуют этот вид орального секса.

Сексолог Ольга Власенко составила перечень советов, которые способны быстро улучшить такое женское удовольствие, сообщает портал Здоровье 24.

Совет №1. Мужчина не должен активно дышать под одеялом на вагину – это на корню убивает удовольствие.

Совет №2. Мужчина должен тщательно срезать ногти на руках и сбривать щетину. Крайне болезненно, когда волосы на лице внезапно укалывают клитор.

Читайте такжеУченые выяснили, какая связь между сексом и стрессомСовет №3. Не "обезъянничать" за порноактерами. Мужчинам стоит найти свои движения и доводить их до автоматизма.

Совет №4. Не боятся нехватки опыта в куннилингусе. Для начала стоит всего лишь открыть рот, слегка высунуть язык и водрузить его на клитор. Дальше нужно начинать движения вверх-вниз. И обязательно следить за реакцией партнерши.

Совет №5. Не смотреть вверх – "как будто из окопа". Многие мужчины обожают, когда партнерша смотрит пристально на них, делая минет. Сами же дамы взглядов во время секса не любят (в большинство своем)

Совет №6. Не забывать о руках. Если мужчина ласкает даму и языком, и пальцами, то это ровно вдвое повышает шанса на оргазм. Однако тут все строго индивидуально – множество дам предпочитают или одно, или другое.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин. До этого в Таджикистане мужчинам запретили принуждать женщин к оральному сексу.