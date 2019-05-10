Ученые рассказали, как смартфоны и соцсети влияют на сексуальную жизнь людей

Секс и смартфоны. Иллюстративное фото / Лайф

В Великобритании дискуссии о вреде смартфонов с социальными сетями разгорелись с новой силой - после того как ученые установили, что активное общение в Twitter, Facebook и других платформах плохо влияет на сексуальную жизнь.

Проект получил название Британское национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles).

Согласно полученным результатам, активные пользователи соцсетей живут практически в режиме сексуального воздержания.

Читайте такжеУченые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на сексНа данный момент не менее раза в неделю занимаются сексом меньше половины британцев в возрасте от 16 до 44 лет. Причем далее ситуация ухудшается еще сильнее - люди в возрасте от 35 до 44 лет занимаются сексом 3-4 раза в месяц. При этом более половины женщин и почти две трети мужчин заявили, что хотели бы чаще заниматься сексом, и это особенно подчеркивали те, кто уже в паре.

По мнению исследователей Лондонской школы гигиены и тропической медицины, подобное снижение сексуальной активности является поводом для беспокойства, поскольку регулярная половая жизнь коррелирует с улучшением общего состояния здоровья.

Напомним, ранее ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества. До этого они выяснили, почему люди стали реже заниматься сексом.