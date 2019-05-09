Диетолог назвала непривычные источники кальция

Эксперт отметила, что организм человека усваивает не весь кальций, который содержат продукты растительного происхождения.
Диетолог Светлана Фус поделилась, что кальций есть не только в молочных продуктах, но и, в частности, в орехах, в зелени и в морепродуктах.
В день взрослому человеку в среднем нужно потреблять около 1000 мг кальция, написала эксперт в Facebook.
По ее словам, если человек не потребляет молочку, можно получать кальций из других источников.
Фус добавила, что лучшими среди растительных источников кальция являются бобовые, миндаль, грецкий орех, шпинат, ревень, зеленый салат, краснокочанная капуста и чемпион по содержанию кальция — кунжут.
Также диетолог сообщила, что лучшие источники кальция среди морепродуктов — сардины (консервы), скумбрия и креветки.
"…Из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание… При длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже…", — отметила эксперт.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю
Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский написал, что главный признак дефицита кальция у ребенка — разные аномалии, проблемы с костной системой. Также доктор Комаровский поделился, что один из главных признаков дефицита кальция в детском организме — нарушение сна и капризность.