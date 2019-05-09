Диетолог назвала непривычные источники кальция

Кальций содержится в бобовых, в кунжуте и в морепродуктах, сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус поделилась, что кальций есть не только в молочных продуктах, но и, в частности, в орехах, в зелени и в морепродуктах.

В день взрослому человеку в среднем нужно потреблять около 1000 мг кальция, написала эксперт в Facebook.

По ее словам, если человек не потребляет молочку, можно получать кальций из других источников.

Фус добавила, что лучшими среди растительных источников кальция являются бобовые, миндаль, грецкий орех, шпинат, ревень, зеленый салат, краснокочанная капуста и чемпион по содержанию кальция — кунжут.

Также диетолог сообщила, что лучшие источники кальция среди морепродуктов — сардины (консервы), скумбрия и креветки.

"…Из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание… При длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже…", — отметила эксперт.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

Кальций содержится в бобовых, в кунжуте и в морепродуктах, сообщила диетолог / Скриншот с facebook.com/svetlanafus

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский написал, что главный признак дефицита кальция у ребенка — разные аномалии, проблемы с костной системой. Также доктор Комаровский поделился, что один из главных признаков дефицита кальция в детском организме — нарушение сна и капризность.