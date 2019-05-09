Астролог сказал, грозит ли Земле апокалипсис из-за астероида Апофис

9 мая 2019, 14:55

У нашей планеты есть "защитница жизни", отметил эксперт.

Астролог полагает, что Земле не грозит апокалипсис из-за астероида Апофис
Земле не грозит апокалипсис из-за астероида Апофис, полагает астролог / astronews.ru

Астролог Борис Булатов считает, что на Земле не будет конца света из-за приближения на близкое расстояние астероида Апофис.

Землю защищает Луна — "дарительница и защитница жизни", рассказал эксперт Обозревателю, отвечая на вопрос, может ли приближение Апофиса спровоцировать апокалипсис.

По словам собеседника, мировая астрология советовала бы обратить внимание на более глобальные процессы.

"…Например, при вступлении Урана… в 2011 году вон сколько смертей, разрушений и последствий. Побольше, чем от астероида. А сейчас Уран в Тельце, знаке Украины и Израиля…", — сказал астролог.

Булатов объяснил, что Уран является планетой разрушений только тогда, когда происходит изменение позиций. "Новые позиции должны быть другими, оригинальными, новаторскими", — добавил он.

Читайте такжеВ NASA назвали сроки глобального апокалипсисаНапомним, астролог Эфа Форина говорила, что сообщения о приближении конца света имеют только одну цель — отвлечь внимание людей от насущных проблем. Эксперт утверждала, что конца света не будет.

Ранее уфологи предупреждали, что на Пасху 2019 (Воскресение Христово, в текущем году отмечалось 28 апреля) будет конец света — планета Нибиру разобьет Землю, как пасхальное яйцо.

Руководитель международной философской школы Древнее тайное знание Игорь Мехеда говорил, что с 2011 года до 2025-го заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Эксперт предупреждал, что конец старого периода не должен быть апокалиптичным, но каждый день будут катастрофы.

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