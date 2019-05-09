Астролог сказал, грозит ли Земле апокалипсис из-за астероида Апофис

Земле не грозит апокалипсис из-за астероида Апофис, полагает астролог / astronews.ru

Астролог Борис Булатов считает, что на Земле не будет конца света из-за приближения на близкое расстояние астероида Апофис.

Землю защищает Луна — "дарительница и защитница жизни", рассказал эксперт Обозревателю, отвечая на вопрос, может ли приближение Апофиса спровоцировать апокалипсис.

По словам собеседника, мировая астрология советовала бы обратить внимание на более глобальные процессы.

"…Например, при вступлении Урана… в 2011 году вон сколько смертей, разрушений и последствий. Побольше, чем от астероида. А сейчас Уран в Тельце, знаке Украины и Израиля…", — сказал астролог.

Булатов объяснил, что Уран является планетой разрушений только тогда, когда происходит изменение позиций. "Новые позиции должны быть другими, оригинальными, новаторскими", — добавил он.

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