"Глобальная волна": астролог сказал, как астероид Апофис уже "ударил" по Земле

10 мая 2019, 02:58

Из-за астероида Апофис на нашей планете возможны встряски в финансовой сфере, предупредил эксперт.

Астролог сказал, что астероид Апофис положил на Земле начало мировому экономическому кризису
Астероид Апофис положил на Земле начало мировому экономическому кризису, сказал астролог / Скриншот видео с youtube.com

Астероид Апофис уже приближался к Земле 19 апреля и положил начало глобальному экономическому кризису.

Стоит ожидать "встрясок в финансовой сфере во всем мире, это глобальная волна", рассказал астролог Александр Образцов Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что любой кризис подталкивает человечество к развитию.

"Начало кризиса уже есть. Следует ожидать встрясок в финансовой сфере во всем мире. Это глобальная волна…", — предупредил эксперт.Читайте такжеВ NASA назвали сроки глобального апокалипсиса

Ранее сообщалось, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит всего в 38 тысячах километров от центра Земли. Напомним, астролог Борис Булатов говорил, что из-за приближения на близкое расстояние Апофиса на нашей планете не будет конца света.

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астероид конец света Апофис Александр Образцов
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