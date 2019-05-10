"Глобальная волна": астролог сказал, как астероид Апофис уже "ударил" по Земле

Астероид Апофис положил на Земле начало мировому экономическому кризису, сказал астролог / Скриншот видео с youtube.com

Астероид Апофис уже приближался к Земле 19 апреля и положил начало глобальному экономическому кризису.

Стоит ожидать "встрясок в финансовой сфере во всем мире, это глобальная волна", рассказал астролог Александр Образцов Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что любой кризис подталкивает человечество к развитию.

"Начало кризиса уже есть. Следует ожидать встрясок в финансовой сфере во всем мире. Это глобальная волна…", — предупредил эксперт.Читайте такжеВ NASA назвали сроки глобального апокалипсиса

Ранее сообщалось, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит всего в 38 тысячах километров от центра Земли. Напомним, астролог Борис Булатов говорил, что из-за приближения на близкое расстояние Апофиса на нашей планете не будет конца света.