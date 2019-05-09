В Минздраве развеяли миф о детоксе: как действительно помочь печени

Организм нельзя очистить от токсинов с помощью соков или таблеток, сообщила Ульяна Супрун / АиФ-Украина

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что печень и весь организм человека нельзя очистить от токсинов (детокс) с помощью соков или таблеток.

Избавить организм человека от токсинов могут только ферменты печенки и других органов, написала чиновница в Facebook.

По словам и.о. главы Минздрава, чтобы действительно помочь своей печени, нужно активировать ферменты.

"Пригодятся капуста брокколи, красный перец, зеленый чай, специи, лук и чеснок. Кроме того, в составе капусты и лука есть серосодержащие соединения. Вот именно из этой серы в нашем организме и образуется глутатион, необходимый для обезвреживания некоторых соединений…", — отметила она.

Ранее Ульяна Супрун поделилась, что плохо "уметь пить", поскольку, когда человек много пьет и не пьянеет, в его печени образуется токсичное соединение. И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что если человек пьет и не пьянеет, значит, его ферменты алкогольдегидрогеназы ловко разрушают алкоголь.