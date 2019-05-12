Психолог объяснил, в каких случаях после измены отношения нужно разрывать

Если после измены в паре кто-то не хочет нести за случившееся ответственность, значит, — такие отношения нужно разрывать, сообщил психолог / yavahitna.com.ua

После измены отношения нужно разрывать, если кто-то из партнеров или они оба не хотят брать на себя ответственность за случившееся, поскольку неверность всегда сигнализирует о серьезном кризисе, который нужно проходить вместе.

Ответственность за измену делится между партнерами 50/50, только в этом случае отношения можно спасти и вывести их на более качественный уровень, написал психолог Роман Мельниченко в блоге на ТСН.

По слова эксперта, если факт измены умалчивается, заминается или она якобы прощается, то неверность переходит в тень отношений, начинает расти, серьезно давить на партнеров, провоцируя скандалы и конфликты на пустом месте.

"Если оба или один из партнеров впадают в детскую (обвинительную или виноватую) позицию, не желают брать ответственность на себя за случившееся, а винят во всем другого или природу (мужскую или женскую), третью сторону, обстоятельства или еще кого-то. Такие отношения вряд ли можно спасти…", — отметил он.

Ранее западные СМИ писали, что людей толкают на измену пять факторов — религиозность, разница в доходах, приближение юбилея, неуверенность в партнере, а также симуляция оргазмов.