Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света

Стала известна новая дата конца света / David Reneke

При этом многочисленные уфологи ссылаются на утверждения известного американского исследователя Дэвида Монтенье. По его расчетам, Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года.

Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира.

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Монтенье уверен, что весь план разрушения уже написан в Библии, старинных текстах Индии и Египта.

И конечно, в новых апокалиптических прогнозах не обошлось без загадочной планеты Нибиру. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Х.

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.