Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света

13 мая 2019, 06:10

Под влиянием ближайших планет начнутся природные аномалии и разрушения.

Нибиру
Стала известна новая дата конца света / David Reneke

При этом многочисленные уфологи ссылаются на утверждения известного американского исследователя Дэвида Монтенье. По его расчетам, Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года.

Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира.

Читайте такжеЗнамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"

Монтенье уверен, что весь план разрушения уже написан в Библии, старинных текстах Индии и Египта.

И конечно, в новых апокалиптических прогнозах не обошлось без загадочной планеты Нибиру. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Х.

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
конец света Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:33
Владимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог
06:10
Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света
05:41
Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья
05:05
Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс Видео
04:19
Эксперты рассказали, как легко улучшить секс
03:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
02:53
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
02:01
Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу
01:32
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019
01:13
Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса
00:49
Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала
00:28
Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться Фото
12 мая, воскресенье
23:58
Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму
23:31
Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ
23:05
В "ДНР" застрелили сына топ-чиновника и экс-зама украинского министерства ЖКХ
22:38
В Израиле Евровидение-2019 началось со скандала Видео
22:12
Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз
21:45
Наступление на Донбассе: ВСУ заняли позиции у захваченного боевиками поселка
21:17
Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ
20:49
В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией
20:24
"Сисек нет": Бузова шокировала фанатов снимком в бикини
20:00
Скандал в Харькове: горсовет решил снести палатку волонтеров на площади Видео
19:32
Жгучая порнозвезда-испанка "завела" фанатов снимками голой и топлесс Фото
19:10
Экс-супруг Меган Маркл женился на миллионерше
19:07
Украинская разведка рассекретила сотни документов об УНР и убийстве Петлюры
18:33
Вдова Доренко обвинила его дочерей в распространении лжи
18:02
День матери: украинские спортсменки трогательно поздравили мам с праздником
17:31
После эпического падения Путин назвал причины непобедимости своей команды в хоккее
17:17
ВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море: опубликовано видео
16:58
Глава Генштаба Муженко пожаловался на взлом своей страницы в Facebook
16:29
Одноклубник Зинченко изменял матери своих детей с грудастой звездой реалити-шоу
16:02
Астафьева показала на видео, как держит свое шикарное тело в форме Видео
15:40
"Плевок в глаза": украинцы в РФ возмущены указом Порошенко о награждении прокремлевского политика
15:05
"Сухая и солнечная погода": синоптик рассказала, когда прекратятся дожди Видео
14:39
"Он знал о своем диагнозе": соратник Доренко прокомментировал его смерть
14:37
"Шли против системы": у Зеленского рассказали, как Порошенко расправляется с неугодными в АМКУ
14:06
"Луценко как стеклотару сдал Украину": Лещенко высказался о скандале с обвинениями из США
13:50
"Богиня в плаще": Седакова "дала жару", снявшись в откровенном красном белье
13:36
В Киеве неизвестные сожгли авто главного редактора украинского телеканала Видео
13:34
В США "разложили по полочкам" оружие, которое Кремль показал на параде к 9 Мая
12:51
Волонтер и ветеран АТО рассказал, будет ли эскалация военного конфликта Украины и России
12:35
"Ждать, пока денег напи*дят?": у Зеленского выложили видео-петицию о роспуске Рады Видео
12:34
Советник Зеленского спрогнозировал будущее ООС на Донбассе
12:06
В СЦКК рассказали, как боевики продолжают нарушать Минские соглашения танками и гаубицами
11:56
Люди погибли в креслах: стали известны жуткие детали катастрофы с пожаром в Шереметьево
11:42
Преемница Меркель рассказала, когда заменит ее на посту канцлера Германии
11:23
"Возврата нет": Епифаний предостерег от "воскрешения" УПЦ КП Видео
11:15
Ученые пояснили, чем полезны яйца
10:51
Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры Фото
10:29
Введут ли украинцам всеобщее декларирование доходов и что это изменит мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться