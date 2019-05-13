Эксперты рассказали, как легко улучшить секс

Секс. Иллюстративное фото / Zakon.kz

Существует пять надежных способов для улучшения сексуальной жизни и достижения равновесия в отношениях с партнером/партнершей.Об этом сообщают западные эксперты-сексологи.

Способ №1. Ни в коем случае не стоит пренебрегать разогревающими ласками - расслабляющем массаже, например.

Способ №2. Нужно устранить факторы, которые мешают сексуальной жизни. В первую очередь, лишний вес или проблемы с внешним видом.

Читайте такжеУченые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на сексСпособ №3. Категорически отказаться от критики партнера/-ши за то, как он/ она занимаются сексом. В первую очередь, это касается мужчин, поскольку комментарии по поводу их неудач в интиме спровоцируют тревожное состояние и комплексы.

Способ №4. Обязательно нужно проявлять новые грани своей фантазии в сексе и не бояться экспериментировать в интиме.

Способ №5. Есть много продуктов-афродизиаков. В первую очередь - устрицы, затем - шоколад, бананы, авокадо и арбуз.

Напомним, ранее медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом. До этого ученые рассказали, как изменяются тела людей от постоянного секса.

