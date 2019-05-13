Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса

После секса/ cosmo.com.ua

Западные ученые и медики опубликовали результаты своего очередного исследования, посвященного тому, как регулярный секс влияет на здоровье людей.

Влияние №1. Секс помогает легче вдыхать и выдыхать воздух.Интимная связь издавна считается естественным антигистаминным средством, которая облегчает лечение сенной лихорадки и симптомы астмы.

Влияние №2. Секс придает людям более моложавый вид. Поскольку интим в немалой степени снимает результаты стресса и улучшает сон, то, как минимум, кожа как бы "молодеет", равно как и разглаживаются черты лица.

Читайте такжеМедики рассказали, как можно похудеть благодаря сексуВлияние №3. Секс сжигает калории. В среднем половой акт сжигает калории в районе 96 за двадцаминутный промежуток.

Влияние №4. Секс обезболивает. Стимуляция влагалища пениса приводит к повышению женского терпимости к боли, а самостоятельная стимуляция клитора также оказывает анестезирующее действие. Более того, секс способен облегчать болевые ощущения при артрите и мигрени.

Влияние №5. Секс укрепляет иммунитет. Занятия сексом раз или дважды в неделю приводят к тому, что уровень иммуноглобулина А повышен на 30%. Это, в свою очередь, сильно укрепляет иммунную систему организма. Кроме того, активная сексуальная жизнь даже снижает риск развития рака, сердечных заболеваний и инсульта.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин. До этого эксперт поведала, почему мужчины отказываются от секса.