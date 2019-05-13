Доктор Комаровский назвал "топовую" причину рака

Ожирение является лидирующей причиной рака, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Ожирение — опасное заболевание, оно является одной из главных причин возникновения у человека ряда серьезных проблем со здоровье.

Ожирение — лидирующая причина рака, сообщил врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram, опубликовав инфографику.

По его словам, ожирение также является одной из главных причин высокого уровня холестерина и болей в спине.

"Ожирение. Опасное заболевание! Ожирение является лидирующей причиной: …болезни сердца, высокого кровяного давления, диабета", — отмечается в инфографике.

Ожирение является лидирующей причиной рака, предупредил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее японский ученые проанализировали рацион, образ жизни и вредные привычки жителей 136 государств и пришли к выводу, что рис помогает предотвратить ожирение.