Доктор Комаровский назвал "топовую" причину рака

Рак возникает из-за еще одного опасного заболевания, сообщил врач.
Ожирение — опасное заболевание, оно является одной из главных причин возникновения у человека ряда серьезных проблем со здоровье.
Ожирение — лидирующая причина рака, сообщил врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram, опубликовав инфографику.
По его словам, ожирение также является одной из главных причин высокого уровня холестерина и болей в спине.
"Ожирение. Опасное заболевание! Ожирение является лидирующей причиной: …болезни сердца, высокого кровяного давления, диабета", — отмечается в инфографике.
Ранее японский ученые проанализировали рацион, образ жизни и вредные привычки жителей 136 государств и пришли к выводу, что рис помогает предотвратить ожирение.