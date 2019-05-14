Как скачивать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качестве

Огромное количество качественного видео-контента, заливаемого на YouTube, рождает желание его сохранить на свой жесткий диск.

Для того, чтобы скачать видео с ютуба на своей компьютер или телефон предусмотрено уже немало инструментов – от сайтов и расширений для браузера до программ. Рассмотрим те из них, которые успели себя хорошо зарекомендовать своей стабильной и надежной работой на протяжении последних лет.

Важно помнить: Скачивание видео YouTube нарушает условия использования Google, а распространение не принадлежащего вам контента противоречит закону об авторских правах. В последнее время Google пытается монетизировать функцию скачивания видео с ютуба, особенно в мобильном приложении, так что можете попробовать официальную версию (месяц бесплатно), а контрафактным способом пользоваться на свой страх и риск.

Сайты для скачивания с YouTube

Один из самых популярных и не требующих никаких дополнительных действий инструмент для скачивания видео с ютуба – сайт Saveform. Все, что будет необходимо – вставить ссылку в форму и нажать на кнопку "скачать", после чего выбрать, в каком качестве вы хотите сохранить ролик.

Впрочем, у сервиса есть нюанс: он не позволяет скачивать hd-видео, только в качестве до 720p.

Аналогичным образом работает другой популярный сервис GetVideo: после вставки в форму для закачки ссылки на нужный ролик, GetVideo предлагает на выбор несколько из доступных вариантов в форматах mp4 или webm. Опять же, как и Saveform, этот сервис страдает от отсутствия поддержки скачивания роликов высокого качества.

Расширения для скачивания с YouTube

Также можно попробовать установить плагин для своего браузера. Так, все тот же сервис Saveform предлагает установить расширение для браузера, после которого прямо под видео на ютубе появится кнопка "скачать".

Одним из лучших мы считаем YouTube Video Downloader для Хрома и Оперы. Во-первых, у этого плагина нет ограничений по качеству скачиваемого видео, и даже если автор залил на YouTube ролик в разрешении 4K, его можно скачать прямо через браузер именно в таком качестве. Во-вторых, прямо в браузере можно снять аудидорожку, что бывает полезно в случае, если вам понравилась песня или клип, при этом можно выбрать качество mp3-файла. В-третьих, программа позволяет делать скриншоты с видео, добавляя в ютуб-панель значок снятия изображения. В-четвертых, YouTube Video Downloader, помимо других опций, позволяет включить "темную тему", кинематографический режим, а также запустить плеер в режиме поп-апа – отдельного окна. Самое главное: в отличие от конкурентов, у которых постоянно меняется код и в результате вырезается или перестает работать функционал, YTVD радует стабильной работой.

Для Мозиллы подойдет Easy Youtube Video Downloader Express, схожий по функционалу с расширением для Хрома. Также удобен YouTube MP4 Downloader. В случае Firefox важно помнить, что не все аддоны подходят к любой версии браузера, так что лучше выбирать расширение, которое разработчики оперативно обновляют. Даты обновлений, как и сам набор расширений, лучше всего отслеживать на официальном сайте Mozilla.

Также одним из самых популярных для Firefox остается Video DownloadHelper: при запуске нужного видео из браузера Video DownloadHelper подсказывает все возможные варианты скачивания – от контейнера, в которое упаковано видео, до его разрешения и размера. Также в сервис встроен конвертер, если по каким-то причинам вам не подходят форматы mp4 или mkv.

Программы для скачивания с YouTube

Наконец, тем, кто хочет иметь надежную стабильную программу на компьютере, не нагружая браузер лишними плагинами, стоит установить бесплатный 4K Video Downloader.

Несомненным плюсом, который выделяет 4K Video Downloader среди других вариантов по скачиванию видео и аудио с ютуба, является поддержка докачки файла: если интернет лагает или соединение прерывается, скачивание в браузере прервется, а в 4KVD можно будет докачать файл в любое время, даже после закрытия программы и перезагрузке компьютера – это очень полезная функция, особенно когда речь идет о "тяжелом" файле или длинном видео.

Поскольку у программы есть возможность скачивать в контейнере mkv, то вместе с видео можно скачивать и субтитры (в случае, если они изначально содержались), а, кроме того, видео в разрешении не только 1080, но и 2k и 4k. Кроме того, 4K Video Downloader поддерживает скачку не только отдельных видео, но и полного плей-листа. Можно импортировать свои ютуб-подписки, после чего все видео будут скачиваться автоматически.

Есть и функция извлечения аудио из видео, причем сразу в нескольких форматах – mp3, m4a и ogg. Битрейт также можно выбрать в диапазоне от 48kbs до 320kbs. Смысла в битрейте самого высокого качества особого смысла нет, поскольку в настоящий момент YouTube автоматически "утаптывает" звуковую дорожку любого качества до 128kbs.

Чтобы каждый раз не выставлять параметры вручную, предусмотрен "умный режим", в котором можно установить необходимое качество видео, аудио и папку для сохранения.

Скачать с YouTube на Android

Широкий выбор для скачивания видео на смартфон предлагается и для ОС Android.

Программы, которые позволят вам сохранять ваши любимые видео на своей SD-карте, и смотреть их, когда захотите, представлены в изобилии, все, что от вас требуется – выбрать наиболее подходящий вариант. Использование таких приложений не представляет никаких сложностей: везде есть возможность выбрать качество видео, разнообразные варианты выбора разрешения, адаптированные для различных устройств на базе Android, совместимых с этим приложением.

По умолчанию загруженные видео будут сохраняться на вашей SD-карте, но вы можете перемещать их в другое, наиболее подходящее вам место.

Советуем обратить внимание на TubeMate YouTube Downloader и Tubeloader YouTube Downloader.

Для загрузки аудио в пару кликов - Youtube MP3.

Для того, чтобы просто слушать любое ютуб-видео в фоновом режиме (чего не позволяет официальная версия приложением) - Free Music for Youtube Player: Red.