Психологи рассказали, почему мужчин постоянно тянет смотреть порно

14 мая 2019, 03:25

Причины, по которым мужчина так падки на порнофильмы, в общем-то, лежат на поверхности.

Порно
Иллюстративное фото / Delfi

Мужчины по-прежнему гораздо сильнее любят смотреть порнофильмы, чем женщины.

К такому выводу после длительных исследований пришли психологи из Университета Сполдинга (штат Кентукки, США). Всего они опросили более 9 тысяч мужиков, большинство из которых состояли в браки или в длительных отношениях.

Все абсолютно респонденты рассказали, что смотрят порно. При этом, ровно половина опрошенных тратила на это занятие более или менее часа в неделю, 45 % – от 1 до 10 часов за такой же период времени, 8 % – более 11 часов, а 0,5 % – смотрела порно около 70 часов.

При этом, психологи достоверно установили, что самая популярная причина смотреть порно − неудовлетворенность сексуальной жизнью и внешним видом партнера. Кроме того, часто мужчин тянет на "клубничку" из-за сомнений в ценности/нужности брака.

Напомним, ранее сексолог Ольга Власенко объяснила, когда партнерам не стоит вместе смотреть порно. До этого СМИ рассказали, каким порно любят "баловаться" религиозные люди.


 

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