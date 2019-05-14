Диетологи назвали чудо-фрукт для похудения

Авокадо - фрукт не только вкусный, но и полезный / 1zoom.ru

В одном спелом авокадо содержится 500 ккал, поэтому его считают одним из самых калорийных фруктов. Однако диетологи сошлись во мнении, что это food-фаворитом на столе тех, кто борется с чрезмерным весом.

Как сообщает elle.ua, этот продукт имеет низкий гликемический индекс в 10 единиц и дает чувство сытости, он позволяет не испытывать голод около 3-4 часов после приема пищи.

Эксперты утверждают, что в авокадо содержится аминокислота L-карнитин, которая ускоряет метаболизм и прекрасно сжигает клетки жировой ткани. А олеиновая кислота расщепляет холестерин и препятствует появлению нового.

Читайте такжеУченые назвали наиболее опасные для женщин углеводыАвокадо рекомендуют употреблять в составе салатов или как гарнир к мясу. Из-за высокой калорийности лучше использовать этот полезный продукт на завтрак или обед. Он идеально подходит для тех, кто придерживается поста.

Диетологи рекомендуют идеальный рецепт полезного и вкусного завтрака для тех, кто следит за фигурой: приготовьте цельнозерновой тост с яйцом и авокадо. Это сочетание продуктов даст вам силы быть активным в течение дня и позволит уберечь от лишних килограммов.

Напомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская пояснила, что авокадо считается очень полезным фруктом, который позволит получить массу необходимых для здоровья микроэлементов.