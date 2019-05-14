Инопланетяне с Нибиру прилетели? В Сингапуре засняли на видео гигантский водяной столб между небом и землей

В Сингапуре засняли на видео гигантский водяной столб между небом и землей

Вслед за смертоносным хвостом Нибиру из огня, заснятым в Индии – в сети распространяется видео водяного столба, который некоторые конспирологи также связали с прилетом Планеты Х.

Необычное природное явление засняли в центре Сингапура 11 мая. На кадрах отчетливо видно, как от воды рядом с паромным терминалом Танджонг Пагар прямо в небо поднимается гигантский вращающийся водяной столб. Он медленно двигался вперед-назад, то пропадая, то появляясь снова.

Причем продолжалось это около 15-20 минут. Затем хлынул сильный ливень.

Это явление напоминает торнадо, однако ученые пояснили, что на самом деле это не торнадо. Просто во время дождей вода восходящими потоками воздуха поднимается к облакам.

Ранее ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру. Планета движется не по кругу, а по эллиптической орбите.