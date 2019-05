Heavy Rain, Beyond и Detroit на ПК получили очень низкие ценники для Украины

Игра Beyond: Two Souls, как и другие консольные эксклюзивы QD, уже доступна для предзаказа на ПК

В магазине Epic Games Store стали доступными для предзаказа три игры от Quantic Dream, которые ранее были эксклюзивами платформы PlayStation.

Речь идет об играх Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

Так, магазин для Heavy Rain установил ценник в 279 гривен.

Beyond: Two Souls стоит столько же - 279 гривен.

Последняя игра Дэвида Кейджа Detroit: Become Human стоит дешевле других - 269 гривен - но временно: прямо сейчас она продается с большой скидкой самого магазина. Когда скидка перестанет действовать, стоимость игры возрастет до 569 гривен.

Напомним, сюжет Detroit рассказывает о недалеком будущем, в котором человекоподобные андроиды глубоко вошли в человеческую жизнь, после чего часть из них начала обретать самосознание. Игра вышла 24 мая прошлого года и получила высокие оценки профильной прессы и игроков.

Точная дата выхода Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human пока не известна, но уже издатель сообщил, что все игры станут доступными для скачивания и игры летом этого года.

Напомним, игры Quantic Dream будут временными эксклюзивами EGS, после чего, вероятно, появятся в других цифровых магазинах, например, Steam. Все версии игры будут сопровождаться русской локализацией - как текста, так и озвучки.