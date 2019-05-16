Heavy Rain, Beyond и Detroit на ПК получили очень низкие ценники для Украины

При этом на последнюю игру Quantic Dream распространяется большая скидка.
В магазине Epic Games Store стали доступными для предзаказа три игры от Quantic Dream, которые ранее были эксклюзивами платформы PlayStation.
Речь идет об играх Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.
Так, магазин для Heavy Rain установил ценник в 279 гривен.
Beyond: Two Souls стоит столько же - 279 гривен.
Последняя игра Дэвида Кейджа Detroit: Become Human стоит дешевле других - 269 гривен - но временно: прямо сейчас она продается с большой скидкой самого магазина. Когда скидка перестанет действовать, стоимость игры возрастет до 569 гривен.
Напомним, сюжет Detroit рассказывает о недалеком будущем, в котором человекоподобные андроиды глубоко вошли в человеческую жизнь, после чего часть из них начала обретать самосознание. Игра вышла 24 мая прошлого года и получила высокие оценки профильной прессы и игроков.
Точная дата выхода Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human пока не известна, но уже издатель сообщил, что все игры станут доступными для скачивания и игры летом этого года.
Напомним, игры Quantic Dream будут временными эксклюзивами EGS, после чего, вероятно, появятся в других цифровых магазинах, например, Steam. Все версии игры будут сопровождаться русской локализацией - как текста, так и озвучки.