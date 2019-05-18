Внезапная смерть и вспышки насилия: астропсихолог рассказала об опасностях полнолуния в мае

Полнолуние может спровоцировать у людей желание все ломать и разрушать

Полнолуние, которое начнется 18 мая в 23 часа 13 минут по киевскому времени, состоится в знаке Скорпиона, что может стать причиной неприятных сюрпризов.

Как пояснила астропсихолог, это может спровоцировать у людей желание все ломать, разрушать годами существующие связи и отношения, ссориться и высказывать окружающим все, что они думают, причем в уничижительной и оскорбительной форме.

По ее словам, также возможны вспышки насилия.

Читайте такжеПолнолуние 19 апреля: астрологи объяснили опасность этого явления"Усугубят ситуацию две таинственные планеты, имеющие не самую лучшую репутацию, — это Уран и Плутон. Уран, который называют "самой странной планетой Солнечной системы", во время полнолуния соединится с Венерой, что может привести к внезапному уходу из жизни людей, имеющих непосредственное отношение к искусству. Причем речь идет не о тех из них, кто давно болен и чьей смерти, к сожалению, можно ожидать, а о тех, кто здоров и ни о чем таком даже не помышляет. Поэтому трагическое событие станет для фанатов звезды громом среди ясного неба", - рассказала Виттрок Фактам.

Она предупредила, что Плутон, в "гостях" у которого Луна побывала накануне, вызывает у людей желание манипулировать окружающими, подчиняя себе их волю и заставляя плясать под свою дудку: "Он также подталкивает к совершению опрометчивых поступков и занятию экстремальными видами спорта, что во время полнолуния может закончиться трагически".

Читайте такжеСемь дел, которые нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь деньги, любовь и счастье

В то же время для того, чтобы избежать негативных последствий полнолуния, она посоветовала соблюдать меры предосторожности: не ходить в темное время суток по безлюдным местам — паркам, промзонам, городским окраинам, не провоцируйте агрессивно настроенных людей, не ввязываться в авантюры, особенно финансового свойства.

Виттрок также советует в это время отказаться от хирургических операций — они противопоказаны во время любого полнолуния, а также не допускать "резких движений" и в отношениях с близкими людьми: ссора, случившаяся в это время, может привести к серьезным последствиям, вплоть до расставания.

Она также советует во время полнолуния не переедать, быть очень острожными с лекарствами, отказаться от алкоголя, а это время провести в уединении, максимально исключив общение и соблюдая пост.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил о том, что полнолуние станет точкой больших энергий.