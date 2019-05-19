Доктор Комаровский объяснил, как просто распознать опасную еду

Человек может распознать опасную еду с помощью инстинкта, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что человек может отличить полезную или безопасную еду от опасной или несъедобной с помощью инстинкта.

Инстинкт особо развит в отношении тех продуктов, которые на протяжении многих тысячелетий были основой питания конкретного биологического вида, написал эксперт в Instagram.

Доктор Комаровский подчеркнул, что для человека это молочные продукты, мясо, рыба, фрукты и овощи.

"Внешний вид, консистенция, запах, вкус — все это где-то там, в центральной нервной системе, анализируется, и мы получаем ответ-подсказку: можно или нельзя…", — отметил врач.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал "топовую" причину ракаПо его словам, сейчас люди больше доверяют этикетке со сроками хранения, чем инстинктам, однако нередко бывает так, что возникает непонятное, неведомо откуда пришедшее и настораживающее ощущение необычности, а значит, — потенциальной опасности продукта.

"Это он — инстинкт!" — подчеркнул кандидат наук.

Человек может распознать опасную еду с помощью инстинкта, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский поделился, что есть пять принципов безопасного питания. Врач отмечал, что первый принцип безопасного питания — соблюдайте чистоту, второй — отделение сырого от готового, а третий — тщательная термическая обработка продуктов.