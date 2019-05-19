Нибиру уничтожит население Земли за час

Нибиру / Daily Express

Загадочная планета Нибиру, также известная как Планета Х и Планета 9, принесет на Землю апокалиптические штормы и землетрясения перед концом света, пишет The Sun.

Нибиру способна истребить за час 90% населения Земли, уверены поклонники космических сценариев Армагеддона.

Нибиру - одна из гипотез сторонников теорий заговора конца света. Они утверждают, что Нибиру якобы описана в шумерских текстах и это недостающая планета в нашей Солнечной системе. Астрофизики опровергают возможность существования планеты с такой массой и орбитой. Несколько раз в год не сбываются пророчества конспирологов о конце света.

Читайте такжеЗнамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"Конспирологи уверены, что однажды невидимая мировая орбита приблизит ее опасно близко к Земле - хотя ученые никогда не находили доказательств того, что она вообще существует.

Столкновение с планетой, как утверждают уфологи, заставит полюса Земли поменяться местами, поставив метеорологическую систему нашей планеты в тупик и вызвав глобальную катастрофу.

Ранее известный американский исследователь Дэвида Монтенье высчитал, что Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года. Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Нибиру.