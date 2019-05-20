Хуже колы: ученые выявили смертельную опасность свежевыжатых соков

Соки опасны для здоровья/ Хроника.инфо

Американские ученые из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может спровоцировать раннюю смерть, так же как употребление лимонада или колы. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Исследователи наблюдали за жизнью 13,4 тысяч людей - они рассказали, насколько часто употребляют разные сладкие напитки. За шесть лет специалистами была зафиксирована тысяча смертей от разных причин и 168 смертей в следствие ишемической болезни сердца. Ученые сравнили показатели смертности тех, кто получал 5% и менее необходимых калорий в день из сладких напитков, в том числе соков, и тех, кто получал 10% и более. В результате анализа выяснилось, что у последней группы по сравнению с первой был коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца 1,44, а от других болезней - 1,14.

Как заявили специалисты, каждые дополнительные 360 миллилитров сладких напитков, в том числе и сока, увеличивали риск смерти на коэффициент 1,24 и 1,11 соответственно. Отмечается, что также риск сохраняется в случаях, когда люди употребляют стопроцентные соки.

Читайте такжеВрачи назвали сок, который продлевает молодость и лечит сердце"Хотя такие фруктовые соки содержат витамины и фитонутриенты, преобладающие ингредиенты в них - это сахар и вода. Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него, по существу, одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", - заявили исследователи.

Как заявил доктор Гюнтер Кунле, свежевыжатые фруктовые соки часто рассматриваются людьми как здоровая альтернатива сладким напиткам, но, по его словам, от них больше вреда, чем пользы.

По его словам, фруктовые соки - это плохая замена фактическому потреблению фруктов из-за того, что их проще употребить чрезмерно.

"Так, стакан апельсинового сока в 150 миллилитров сделан из приблизительно двух апельсинов, но апельсины мы едим намного дольше, чем пьем сок", - отметил специалист.