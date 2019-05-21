Диетолог назвала серьезную угрозу от кофе летом

21 мая 2019, 04:07

Летом кофе лучше не пить пожилым людям, посоветовала эксперт.

Вред кофе — Летом из-за кофе могут быть проблемы с сосудами, сообщила диетолог
Летом из-за кофе могут быть проблемы с сосудами, сообщила диетолог / Фото: Instagram/russia_coffee

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что летом не стоит пить кофе, поскольку напиток может привести к проблемам с сосудами и обезвоживанию.

Из-за обезвоживания, в частности, повышается риск образования тромбов в сосудах, теплового удара, возможны трагические последствия, рассказала эксперт Вечерней Москве.

По словам собеседницы, обезвоживание особенно грозит пожилым людям, поскольку они могут не хотеть пить, даже когда организму сильно нужна жидкость.

Диетолог отметила, что летом за счет жары и духоты увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и сосуды могут не выдержать еще и нагрузки, которую способно спровоцировать кофе.

"...кофе обладает мочегонным действием, а при повышенной температуре мы и без того теряем много жидкости воздушно-капельным путем и благодаря потоотделению. Это может привести к обезвоживанию…", — отметила диетолог.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова писала, что здоровый взрослый человек в день может употреблять 400 миллиграмм кофеина, такая доза кофеина содержится в четырех чашках кофе объемом 250 миллилитров. Эксперт подчеркивала, что кофе обезвоживает организм, поэтому, после выпитой чашки кофе, нужно выпить два стакана воды.

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кофе диетолог Елена Соломатина
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