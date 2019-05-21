Нибиру расколет Луну: появилась жуткая теория конца света

Нибиру сжимает Луну, "как изюм" / David Reneke

Последние кадры NASA, на которых изображен спутник Земли, свидетельствуют о том, что на Луне происходят толчки и она сжимается "как изюм".

При этом на фото отчетливо видны лестнично-ступенчатые скалы, которые образуются от разлома хрупкой коры Луны.

Как утверждают уфологи, такая метаморфоза происходит из-за таинственной планеты Нибиру. При этом приверженцы апокалиптических сценариев упирают на то, что двигаясь по своей орбите, в моменты максимального приближения (это происходит до 5 раз в год) загадочная планета Х вызывает сильнейшую "обратную" гравитационную волну.

Читайте такжеЗнамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"Кроме того отмечается, что гравитация Луны соприкасается с гравитацией Нибиру, которая во много раза сильнее лунной и создает так называемую обратную волну, последствием которой и является уменьшение или "сжатие" Луны, пишет vladtime.ru.

Предполагается, что меньше чем через год Луна распадется из-за внутреннего давления и Планета Х "захватит" гравитацией Землю. А, как известно, гравитация Нибиру намного сильнее лунной, это значит, Землю ждут изменения, которые неминуемо приведут к катастрофе, считает уфолог.

В сообщении подчеркивается, что жутким последствием может стать сценарий превращения Земли в спутник Нибиру.

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"Земля не сможет выдержать сурового климата даже в первый орбитальный оборот вокруг Солнца, из-за отдаления от него на дальнее расстояние, из-за крутой элиптичной формы орбиты Нибиру. Земля попросту превратится в кусок льда. Уфологи уверены, что ученым стоит ускорить колонизацию на Марс, поскольку это единственный способ спасти человеческий род", - резюмируется в материале.

Напомним, ранее в Сети показали смертоносный хвост Нибиру.