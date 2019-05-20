Google запустила говорящий голосом пользователя переводчик

Google запустила переводчик, который говорит голосом пользователя / Фото: Reuters

Разработчики компании Google создали новый переводчик Translatotron, который способен воспроизвести уникальный голос человека со всеми его особенностями.

Как сообщается в блоге компании, достичь такого результата помогла новая технология перевода.

Отмечается, что старый переводчик преобразует речь в текст, а затем переводит, поэтому возникает масса ошибок. Новый Translatotron эти промежуточные шаги пропускает и перевод получается более качественный. Новинка переводит непосредственно речь человека сразу на необходимый язык.

Создатели переводчика отмечают, что работа над качеством еще не завершена. Translatotron станет отправной точкой для дальнейших разработок и улучшения качества сквозного перевода речи/

Напомним, компания Google официально заявила о прекращении сотрудничества с Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этого производителя из Китая.