Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует

Вчера, 20 мая, во Всемирный день метрологии, человечество отказалось от последнего остававшегося еще материального эталона. А именно, от килограмма.

Все мы еще со времен обучения в школе знаем, что килограмм - это цилиндр из сплава иридия и платины. Теперь это исключительно музейный экспонат, а не объект, с которым надлежит сравнивать всё весомое.

Ушло в небытие и определение, которое все заучивали на уроках физики: ""килограмм — это единица измерения массы, равная массе международного прототипа килограмма". Выбросьте это из головы! Теперь килограмм станут определять через вселенскую константу - постоянную Планка. И при помощи электричества.

Отметим, историческое решение "отвязать" килограмм от материального эталона было принято в 2018 году на Генеральной конференции по мерам и весам, которая прошла в Париже. Ему предшествовали долгие раздумья и напряженная работа. И еще год потребовался, чтобы решение вступило в силу.

Теперь в решении ученых сказано, что "килограмм будет таким, чтобы постоянная Планка составила ровно 6,626069 х 10 в минус 34 степени джоуля на секунду".

Почему так?

Потому что именно с такой точностью удалось измерь постоянную Планка. Несколько лет назад это сделали американские физики из Национального института стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology, NIST) посредством установки NIST-4 watt balance - так называемых весов Киббла или ватт-весов, на которых гравитационные силы уравновешиваются электромагнитными. Теперь эти и подобные им приборы будут "отмерять" килограмм.

Ученые уверяют, что точность весов потрясающая — та, которая удовлетворяет требованиям времени, а именно необходимости иной раз взвесить объекты размером с молекулы или атом, не завися при этом от чего-то материального.

Но, не стоит беспокоиться - на повседневную жизнь отказ от эталона никак не повлияет.

