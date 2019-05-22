Нибиру уже не прячется: на марсоход Curiosity напали дроны

22 мая 2019, 05:40

По другой версии, борьба в космосе развернулась не за Землю, а за ресурсы Солнечной системы.

Нибиру вышла из засады / vladtime.ru

По мнению уфологов, самая загадочная Планета Х, которая способна истребить за час 90% населения Земли, таки готовится к нападению на планету людей.

По другой версии, борьба в космосе развернулась не за Землю, а за ресурсы Солнечной системы. Известно, что запасы метана на Марсе безграничны, а постоянная бомбардировка метеоритами указывает на высокую концентрацию драгоценных металлов в недрах.

Очевидно, такой "лакомый кусок" без боя никто не отдаст, поэтому Нибиру не рада исследовательским зондам и прочей земной технике на Марсе. До сих пор ученые могли игнорировать доказательства уфологов, но сейчас в Сеть "слили" по-настоящему сенсационное видео.

Нибиру уже не прячется / vladtime.ru

На марсоход Curiosity напали дроны. Атаку засняли камеры самого же марсохода. На кадрах видно как несколько небольших круглых объектов осторожно движутся в сторону Curiosity, пытаясь обойти его с двух сторон, пишет vladtime.

Конспирологи считают, что это была разведка. Нибиру вышла из засады, чтобы оценить уровень земных технологий. Что будет дальше неизвестно, но Curiosity, наверно, не сочли опасным.

Напомним, ранее сообщалось, загадочная планета Нибиру, также известная как Планета Х и Планета 9, принесет на Землю апокалиптические штормы и землетрясения перед концом света.

Нибиру - одна из гипотез сторонников теорий заговора конца света. Они утверждают, что Нибиру якобы описана в шумерских текстах и это недостающая планета в нашей Солнечной системе. Астрофизики опровергают возможность существования планеты с такой массой и орбитой. Несколько раз в год не сбываются пророчества конспирологов о конце света.

Ранее известный американский исследователь Дэвида Монтенье высчитал, что Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года. Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Нибиру.

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NASA марсоход Нибиру Х-Нибиру
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