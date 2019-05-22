Астролог рассказала, каким президентом будет Зеленский

22 мая 2019, 06:35

Новый президент имеет все шансы закончить войну, уверена эксперт.

Владимир Зеленский и его избиратели
Инаугурация Зеленского состоялась в благоприятный день  / president.gov.ua

Совместимость личной астрологической карты новой президентской команды с гороскопом Украины не такая радужная, как дата и время инаугурации президента Зеленского. Об этом в комментарии Главреду заявила украинский астролог Людмила Халанская. 

Астролог прогнозирует напряжение, препятствия и разность взглядов команды президента с тем субъектом, который называется государство Украина.

"Гороскоп Украины не гармоничен сам по себе. И вряд ли взгляды и принципы субъекта Украины следует рассматривать как безапелляционно правильные. Вполне возможно, что как раз взгляды новых политических игроков окажутся более верными, но Украина в своём консерватизме не захочет их принимать", - отметила эксперт.

По ее словам, команде президента выпадет предостаточно проблем.

Читайте также"Украинский Наполеон": астролог рассказал, чего ждать от Зеленского"Поскольку Солнце в гороскопе инаугурации имеет аспект "квадрат" с Солнцем гороскопа Украины. А "квадрат" – это самый неприятный аспект в астрологии, который указывает на конфликты и полную несовместимость жизненных приоритетов. В то же время такой аспект будет подталкивать к необходимости преодолевать разногласия, искать компромисс. И президентской команде придется по-настоящему потрудиться для его преодоления. Марс Украины также находится в "квадрате" к Юпитеру гороскопа инаугурации: Украина может понуждать президента к действиям, которые его команде не очень-то и захочется предпринимать, которые, по их мнению, могут навредить их репутации, значимости", - заявила она.

"И наоборот, завышенные политические амбиции или личное самомнение новых политических игроков могут плохо согласовываться с реальными целями и устремлениями Украины. Оба Меркурия (Украины и команды президента) тоже находятся в "квадрате". Это конфликт на уровне коммуникаций, изложения мыслей – то есть проблемы во взаимопонимании, общении", - рассказала Халанская, добавив, что "все не так смертельно".

При этом астролог спрогнозировала, что новый президент сможет закончить войну.

"Главное – в гороскопе совместимости и в самой карте инаугурации президента нет тех катастрофических для народа аспектов, которые были в гороскопе совместимости Украины с предшествующим президентом. А это значит, конец войне. Переход к другим способам решения конфликта на Донбассе", - объяснила она.

Более того, по словам Халанской, команда президента будет заботиться о здоровье, бытовых проблемах страны.

"Марс в 6-ом доме гороскопа Украины, а Селена в начале 2-ого дома. Неплохо расположились и дома гороскопа инаугурации по отношению к домам гороскопа Украины. Можно сказать, это зеркальное расположение, когда два партнёра (в данном случае Украина и команда президента) взаимно дополняют друг друга, не смогут оставаться в стороне, будут активно задействованы в жизни друг друга. Взаимное дополнение просматривается по многим позициям, даже по кармическим точкам, таким как Лунные Узлы – это отлично для решения кармических задач (одна из болевых точек гороскопа Украины)", - сказала астролог.

Халанская считает, что если команде президента удастся преодолеть противоречия, то в целом их политическая судьба будет либо вполне успешной, либо пойдет на пользу государству.

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