"Тренажерный зал и терапевт": диетолог назвала пользу езды на велосипеде

Езда на велосипеде — один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, что езда на велосипеде является одним из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом является велосипед, он укрепляет мышцы, тренирует дыхание и улучшает настроение.

Человек весом в 70 кг, когда крутит педали велосипеда, в час расходует 300-500 ккал, написала эксперт в Instagram.

По словам эксперта, велосипед является транспортным средством, тренажерным залом и терапевтом человека.

"…Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья… Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня…", — подчеркнула Фус.

Ранее диетолог Светлана Скосар говорила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.