Когда последний звонок 2019

23 мая 2019, 06:05

Даты выпускных балов зависят от внешнего независимого оценивания.

Последний звонок в Житомирской области
Последний звонок в Житомирской области / Униан

Дата последнего звонка 2019 в Украине в разных школах отличается, но уже известно, что пройти праздничные линейки должны не позднее 31 мая.

Последний звонок для первых классов в Украине прозвенит 20-21 мая, для вторых-восьмых – 23-24 мая, а для выпускников – 24 или 31 мая.

При этом школы сами выбирают точную дату и время, а также форму празднования. В частности, последний звонок 2019 Киев услышит в пятницу, 31 мая.

Читайте такжеВ Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результатыДаты выпускных балов зависят от внешнего независимого оценивания. Напомним, что ЗНО продлится до 13 июня включительно. В частности, 23 мая проходит ЗНО по украинскому языку и литературе.

Соответственно, выпускные балы 2019 в Украине пройдут в период с 24 мая по 24 июня. Аттестаты выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

Первый звонок 2019 в Украине традиционно прозвенит в большинстве школ 1 сентября, а вот на уроки школьники выйдут 2 сентября, в понедельник.

"Изменение графика в школах в этом году не предусматривается. Последний учебный день для школьников будет 31 мая", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Последний звонок 2019: Россия

Читайте такжеВ Украине стартует регистрация на ЗНО 2019: что нужно знатьПоследний звонок в России в 2019 году, в отличие от предыдущих лет, не выпал на 25 мая. Всему виной ОГЭ 2019: 24-25 мая пройдут экзамены по иностранным языкам. Поэтому ряд российских школ проведет церемонию последнего звонка 21-22 мая, то есть накануне, а часть позже – до 27 мая.

В частности, многие последний звонок во многих школах Москвы пройдет 24 мая, в пятницу.

Последний звонок 2019: ДНР

Так называемая "Донецкая народная республика" решила следовать по стопам Москвы: в донецких школах на неконтролируемых территориях последний звонок прозвенит 24 мая.

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ВНО последний звонок
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