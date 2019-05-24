Ученые объяснили, почему в космосе не разрешают пить алкоголь и газировку

24 мая 2019, 00:39

При создании МКС диетологи из Канады предлагали включить в космический рацион вино, но затею отвергли.

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Почему в космосе не разрешают пить алкоголь и газировку / wallpapersontheweb.net

Космонавтам в космосе нельзя пить алкоголь и даже газировку.

При создании МКС диетологи из Канады предлагали включить в космический рацион вино, так как на подводных лодках, к примеру, оно разрешено.

Однако ученые NASA, изучив вопрос, заявили, что на МКС меньше экипаж и нет такой строгой иерархии и системы круглосуточных дежурств, как на подлодках. Поэтому если человек начнет вести себя неадекватно, то риск спровоцировать ЧП в космосе будет выше, чем под водой на судне.

Что касается газированных напитков, то после открытия газ и жидкость разлетаются в стороны. Они могут попасть людям в нос и глаза, что тоже создает неудобство.

Ранее появилось космическое пиво. Пока неизвестно как выпивка повлияет на человеческую переносимость или метаболизм алкоголя на разных уровнях гравитации.

Стоит отметить, что основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла "главную роль" в развитии космической отрасли СССР.

Что касается современного этапа, то Украина задумала построить базу на Луне. Соответствующему комитету предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации.

Также Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос. Кабинет министров Украины уже одобрил проект меморандума.

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