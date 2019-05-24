Войны, голод и потопы: ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса

Ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса

Глобальное потепление может привести к таянию ледников, что что приведет к затоплению территорий, на которых проживает 187 миллионов человек.

Результатом окажется миграционный кризис, который может привести к войнам и другим бедствиям, пишет Science Alert.

Ученые предупреждают, что в течение ближайших 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия, а уровень моря поднимется на два метра.

"Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания", - сказано в прогнозе.

Читайте такжеЭксперт назвал причину гигантских потопов в КиевеВ результате более 2,5% всего населения Земли будут вынуждены переселяться в другие места. Число климатических беженцев будет примерно в 200 раз больше, чем число прибывших в страны Европейского союза с Ближнего Востока во время миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Это приведет к серьезным социальным потрясениям и войнам.

Напомним, ранее ученая предупредила о новом всемирном потопе и гибели человечества.