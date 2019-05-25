Названы пять признаков сексуального эгоизма

Отсутствие прелюдии в сексе может свидетельствовать о том, что партнер — сексуальный эгоист, сообщила эксперт / cosmo.com.ua

Сексолог Екатерина Федорова сообщила, что есть пять признаков наличия у партнера сексуального эгоизма.

Первый признак того, что партнер является сексуальным эгоистом, — отсутствие прелюдии в сексе, приводит слова эксперта Здоровье 24.

По словам собеседницы, отсутствие прелюдии может свидетельствовать о том, что человека не волнует степень возбуждения, настроение и желания партнера, а важно только то, что он сам чувствует.

Федорова поделилась, что вторым признаком сексуального эгоизма является критика.

"…Он постоянно критикует вашу внешность, ваше поведение в постели, ваши предпочтения", — описала эксперт поведение сексуального эгоиста.

Сексолог добавила, что третий признак — скорость. "…Человек быстрый настолько, что женщина даже опомниться не успевает. Если он не считает это проблемой, то от такого партнера нужно держаться как можно дальше", — сказала она.

Эксперт отметила, что четвертый признак сексуального эгоиста — отношение к оргазму, сексуальный эгоист полагает, что оргазм партнера — не его проблемы.

Также эксперт сообщила, что сексуальный эгоист может считать унизительным прибегать к оральным ласкам партнера. "Он уверен, что массаж, оральные ласки вы просто обязаны делать…", — подчеркнула сексолог.

Ранее эксперты рассказали, что есть пять достаточно надежных способов вывести свой секс с партнером на пик чувственности, в частности, придерживаться принципа "спокойствие, только спокойствие".