Интересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказания / 1zoom.ru

Первая клубника поспевает в мае. С каждым днем на прилавках ее все больше и больше.

Запах клубники – это главный показатель ее зрелости. Как поясняют диетологи: если не слышен запах клубники – такую ягоду брать не стоит.

Также при выборе клубники смотрят на хвостики (они не должны быть сухими и легко отрываться) и цвет (ярко красный, блестящий, но не темный), зернышки должны быть "втоплены" внутрь. А вот форма клубники значения не имеет.

Клубника: калорийность

Калорийность клубники составляет всего 33 ккал на 100 грамм. Поэтому очень полезна клубника при диете.

Клубника: противопоказания

Читайте такжеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеУ людей, которые не переносят оксалат кальция, клубника вызывает аллергические реакции.

Из-за высокого содержания фруктовой кислоты, она противопоказана людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Также клубнику не рекомендуется употреблять при гипертонии, особенно при приеме препаратов на основе энаприла – она может повысить нагрузку на почки.

Клубнику часто опрыскивают пестицидами. Поэтому перед едой ее стоит обдать кипятком в дуршлаге. На вкусовые качества и полезные свойства ягоды это не повлияет.

В чем польза клубники

Клубника содержит не только множество полезных веществ, но и является одним из главных источников минералов. В составе клубники: железо, калий, кремний, магний, марганец, йод, кальций, натрий, цинк, фосфор и медь. Причем клубника замороженная пользу свою не теряет, сохраняя практически все витамины и минеры, что и свежая.

Полезна клубники беременным – благодаря фолиевой кислоте (заодно помогает при анемии), при проблемах со зрением и памятью – ее уникальный биохимический состав не только предотвращает появление таких болезней, но способствует также прогрессивному лечению уже имеющихся.

Читайте такжеВкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладостьКлубнику вводят в рацион для профилактики рака (благодаря высокой концентрации эллаговой кислоты, витамина С, кемферола, антоциана и т.д.), повышения настроения (стимулирует высвобождение серотонина), нормализации уровня сахара в крови (поэтому полезна клубника при диабете). Едят ее и для детоксикации организма.

Полезна клубника для сердца: витамин С и антоцианидины защищают артерии от повреждения, помогая предотвращать тромбы.

Витамин С делает клубнику особенно полезной для иммунной системы. Заодно она улучшает переваривание крахмалистых и белковых продуктов, решая проблемы с пищеварением.

Это отличное жаропонижающее и антибактериальное средство.