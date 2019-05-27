Высокий, талантливый, привлекательный: ученые воссоздали внешность Иисуса Христа

Ученые воссоздали внешние данные Иисуса Христа / armedia.am

Профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа.

Как сообщает портал The Guardian, лицо пророка воспроизводили с помощью отпечатка на Туринской плащанице, подлинность которой исторически не была доказана.

Фанта сделал огромное количество замеров и пришел к выводу, что Иисус обладал достаточно высоким, как для своего времени ростом, - свыше 180 см. Средний рос человека в те времена составлял 167 см.

Иисус Христос / Фото: The Guardian

Иисус обладал весьма привлекательной внешностью и величием. Он был талантлив, харизматичен и говорил так, что всегда был в центе внимания. Его лицо отображало царственный облик, и даже в момент смерти на нем застыло самообладание. На теле Иисуса обнаружено свыше трехсот ударов кнутом.

Ватикан пока никак не прокомментировал отображенную учеными внешность Христа.

Напомним, ученые заявили, что за библейскими чудесами Христа стоят целебные свойства конопляного масла.