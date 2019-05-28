Все дело в контрасте: названа привычка, на корню убивающая зрение

Названа привычка, на корню убивающая зрение / clearphysics.org

Привычка смотреть телевизор или читать с телефона в темноте ведет к резкой потере зрения.

Попытки сэкономить электроэнергию приводят к проблемам со здоровьем, предупреждают офтальмологи.

В идеале смотреть кино или читать с экрана любого гаджета или телевизора нужно при мягком освещении: например, включив торшер или прикроватную лампу. То есть источников света должно быть, как минимум, два, так как при единственном ярком источнике света глаза утомляются больше.

Читайте такжеИнтересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказанияИз-за контраста темноты и яркого света у человека начинается головная боль, раздражаются глаза и возможно затуманивание зрения.

В особой зоне риска – пожилые люди с глаукомой. А у дальнозорких людей это может спровоцировать приступ глаукомы. Этим людям даже на фильмы в кинотеатры ходить стоит с осторожностью, предупреждают врачи.

Ранее сообщалось, что чип в мозге вернет слепым зрение. Австралийские ученые создали новую версию "бионического глаза", восстанавливающего зрение у слепых.

Кроме того, австралийские ученые в результате продолжительного эксперимента выяснили, что ежедневное употребление яиц поможет предотвратить возрастное ухудшение зрения, а также вероятность полной слепоты.