Когда не начинать новые дела: астролог назвала дни и часы

В конце мая есть дни, когда лучше не заключать важные сделки, сообщила эксперт.
Журналист и астролог Наталия Ульянкина спрогнозировала, что 28 мая, 30 мая и 2 июня не стоит начинать новые дела.
На протяжении этих трех дней также лучше не заключать важные сделки, говорится в блоге эксперта на ТСН.
По ее данным, 28 мая, 30 мая и 2 июня новые дела не стоит начинать в определенное время:
- 28 мая новые дела не стоит начинать в период 7:20-21:31;
- 30 мая лучше не давать старт новым делам с 18:08 до конца дня;
- 2 июня новые дела лучше не начинать до 13:48.
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