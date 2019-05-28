Когда не начинать новые дела: астролог назвала дни и часы

Новые дела не стоит начинать 28 и 30 мая, а также 2 июня, предупредила астролог

Журналист и астролог Наталия Ульянкина спрогнозировала, что 28 мая, 30 мая и 2 июня не стоит начинать новые дела.

На протяжении этих трех дней также лучше не заключать важные сделки, говорится в блоге эксперта на ТСН.

По ее данным, 28 мая, 30 мая и 2 июня новые дела не стоит начинать в определенное время:

28 мая новые дела не стоит начинать в период 7:20-21:31;

30 мая лучше не давать старт новым делам с 18:08 до конца дня;

2 июня новые дела лучше не начинать до 13:48.

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