Диетолог развеяла миф о появлении целлюлита

Целлюлит появляется, в частности, из-за неправильного питания, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что информация о взаимосвязи между употребление газированной воды и образованием целлюлита является мифом.
Газировка не имеет никакого отношения к целлюлиту, написала эксперт в Instagram.
По ее словам, целлюлит появляется из-за неправильного питания, сидячего образ жизни без занятия спортом, недостаточного употребления жидкости, злоупотребления кофеиносодержащими напитками и продуктами с трансжирами.
Фус отметила, что все эти факторы влияют на метаболизм (процесс обмена веществ) ткани и способствуют возникновению целлюлита, а "газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет".
"Газированная вода и целлюлит — миф или реальность?... Это миф!... Но употребление большого количества газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка...", — подчеркнула диетолог.
Ранее ученые Гарвардского университета провели исследования и выяснили, что питье газировки повышает вероятность смерти человека в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.