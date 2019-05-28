Диетолог развеяла миф о появлении целлюлита

Из-за газировки не появляется целлюлит, сообщила диетолог / Фото: hudeyka.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что информация о взаимосвязи между употребление газированной воды и образованием целлюлита является мифом.

Газировка не имеет никакого отношения к целлюлиту, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, целлюлит появляется из-за неправильного питания, сидячего образ жизни без занятия спортом, недостаточного употребления жидкости, злоупотребления кофеиносодержащими напитками и продуктами с трансжирами.

Фус отметила, что все эти факторы влияют на метаболизм (процесс обмена веществ) ткани и способствуют возникновению целлюлита, а "газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет".

"Газированная вода и целлюлит — миф или реальность?... Это миф!... Но употребление большого количества газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка...", — подчеркнула диетолог.

Ранее ученые Гарвардского университета провели исследования и выяснили, что питье газировки повышает вероятность смерти человека в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.