Лечение ангины: доктор Комаровский объяснил, как действенно уменьшить страдания

Действенный способ уменьшить страдания больного ангиной — использовать антибиотики, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский посоветовал, что при ангине самый эффективный способ уменьшить страдания больного и снизить вероятность осложнений — лечить заболевание антибиотиками.

Ангина может пройти и без приема антибиотиков, однако в таком случае может дать осложнения на сердце и почки, написал эксперт в Instagram.

Кандидат наук подчеркнул, что ангину обязательно нужно лечить антибиотиками.

"Тут очень часто есть путаница со словами. Простонародное мнение и даже мнение некоторых врачей сводится к тому, что они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины — это ангина", — отметил Комаровский.

Читайте такжеДоктор Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детейВрач подчеркнул, что с точки зрения классической медицины ангина — это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов — стрептококком или стафилококком.

"…Ангина без антибиотиков скорее всего пройдет, но ее антибиотиками лечить надо — это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений", — добавил медик.

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что для закаливания горла ребенку сначала нужно давать напитки комнатной температуры, а потом — охлажденные. По его словам, ребенка нужно приучить к тому, что холодное сначала нужно подержать во рту, а потом — проглотить.