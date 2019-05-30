Быстрее самолета: в Китае создали самый скоростной поезд в мире

Китайский поезд способен развить скоростью в 600 километров в час / techexplorist

В китайском Циндао со сборочной линии завода вышел прототип самого быстрого поезда в мире.

Как пишет Tech Exprorist, поезд на магнитной левитации способен развить максимальную скоростью в 600 километров в час (около 372 миль в час).

Производители поезда подчеркивают, что новый поезд сможет преодолеть расстояние между Пекином и Шанхаем за 3,5 часа. При этом, с учетом времени подготовки к поездке на его преодоление по воздуху уйдет около 4,5 часа или 5,5 часа по железной дороге.

В коммерческое производство поезд после испытаний планируют запустить в 2021 году.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли о том, что украинские поезда должны курсировать со скоростью 200 км/час.