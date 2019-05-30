"Сплетни и интриги": СМИ узнали, какие знаки Зодиака самые скандальные

Весы, Скорпион и Телец — самые скандальные знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака самыми скандальными являются представители трех знаков — Весы, Скорпион и Телец.

Весы постоянно устраивают скандалы, разносят сплетни и плетут интриги, пишет Обозреватель.

По его данным, представители этого знака любят доставать людей из-за мелочей.

"Общение с этим знаком… может превратиться в волну критики и претензий с их стороны… лучше с ними не связываться", — отмечается в материале.

Скорпионы не устраивают скандалы просто так, они лучше других знают, что "месть — это блюдо, которое подают холодным". Если рожденные под этим знаком люди будут уверены в том, что есть смысл устроить скандал, то могут сильно ужалить.

Тельцы являются деспотами и тиранами, им сложно уживаться с другими людьми. Представители этого знака часто скандалят с окружающими и считают всех, кроме себя, глупцами. Тельцы обожают славу, любят доминировать, а это делает их холодными и жестокими.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог спрогнозировал, что неудачниками месяца будут Раки, Козероги, Весы и Овны.