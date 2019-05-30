Психолог рассказала, как осуществлять мечты

Чтобы осуществлять мечты, их нужно превращать в цели, посоветовала психолог / instagram.com/kholodenkon

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что магия осуществления мечты основывается на трех главных параметрах.

Воплощать мечты в жизнь — это превращать их в цели, достигать этих целей, а потом восхищаться волшебством, которое возникло в момент исполнения желаний, написала эксперт в Instagram.

По словам Холоденко, магия осуществления мечты возможна, когда соблюдены три главных параметра, первый из них — точно и измеримо сформулированная цель, человеку нужно в деталях понимать, чего он хочет, и что это ему даст на уровне чувств.

Психолог добавила, что второй — когда человек представляет цель, то встречается со страхами и сомнениями. "Настоящие мечты вызывают много сопротивления: они для того нам и нужны, чтобы меняться", — добавил кандидат наук.

"Кроме визуализации, карты мечты, использования любых техник по достижению целей, ты действуешь. О целях нужно говорить с собой, другими, искать партнеров и хвататься за любые возможности, которые хоть на миллиметр продвигают вперед", — назвала психолог третий параметр.

Ранее Наталья Холоденко писала, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления. Психолог сообщала, что сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится.