Жара приближается: в геймерский смартфон решили встроить вентилятор

У смартфона Nubia Red Magic 3 есть вентилятор / ixbt.com

В Европе, Северной Америке, Австралии и ряде азиатских стран поступил в продажу поступил геймерский смартфон Nubia Red Magic 3.

Впервые в мире смартфон решили оснастить встроенным вентилятором для отвода тепла.

Цена гаджета стартует от 479 евро – это порядка 14,3 тыс. грн по нынешнему курсу.

Работает он на процессоре Snapdragon 855 и с операционной системой Android 9 Pie. Оперативная память объемом 8 ГБ или 12 ГБ, встроенная – на 128 ГБ или 256 ГБ. Основная камера – 48 Мп (есть еще фронтальная – 16 Мп).

Чтобы заряда хватало на работу вентилятора, на смартфоне стоит аккумулятор на 5 000 мАч.

Ранее сообщалось, что Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов. В Huawei заявили о готовности взаимодействовать с правительством США.

Напомним, ученые рассказали, как смартфоны и соцсети влияют на сексуальную жизнь людей. Проект получил название Британское национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles).