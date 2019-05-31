Ученые "расколошматили" три главных мифа о сексе

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Группа ученые из Университета штата Огайо закончила долгое исследование по поводу ложности некоторых распространенных мифов о сексе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Утро. В первую очередь, ученые развенчали утверждение - мол, в среднем мужчины думают о сексе каждые семь секунд.

Ученые отобрали в контрольную группу 283 людей обоих полов и предложили им жать на специальную кнопку, когда у них возникали мысли о секса. Мужчины пользовались ею около 19 раз за сутки, женщины – около 10.

Кроме того, ученые определили, что женщины интересуются порнографией никак не меньше мужчин. Около трети представителей "прекрасного пола" смотрят "клубничку" раз в неделю, а остальные – примерно раз в месяц.

Далеким от действительности оказалось и утверждение о том, что в мужчинах "природой заложена" склонность к изменам. По мнению исследователей, "налево" любят ходить, как мужчины, так и женщины.

Напомним, ранее медики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексе. До этого врачи развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе.

