Медики рассказали, какие точки на теле женщины самые эрогенные

Иллюстративное фото / Woman Project

Западные медики и эксперты (по заказу производящей презервативы компании Skyn Condoms) провели большое исследование по поводу того, какие зоны на женском теле являются самыми эрогенными.

Всего в проекте приняли исследование 2302 женщины, регулярно занимающиеся сексом.

35% опрошенных дам утверждают, что самая эрогенная зона у них — соски. На втором месте (с результатом 28%) оказалась шея. На третьем месте ягодичные мышцы (15%) опрошенных дам. На четвертом месте — спина (6%), а на пятом — живот (4%).

Напомним, ранее ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин. До этого в Сети появились топ-5 причин, по которым женщины отказались от интима.