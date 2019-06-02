"Замена мяса": диетолог назвала хороший источник растительного белка

Можно есть меньше красного мяса, добавив в рацион черный фасоль, сообщила диетолог / izvestia.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что в рационе красное мясо, которое является источником полноценного белка, частично можно заменить черной фасолью — она хороший источник растительного белка.

Красное мясо содержит множество полезных веществ, в частности, витамины группы B и минералы — железо, цинк, фосфор, мясо — важный источник железа, его стоит есть два раза в неделю, написала эксперт в Instagram.

По словам Фус, черная фасоль считается самой полезной среди бобовых культур, она богата важными аминокислотами, содержит большое количество пищевых волокон, важных для работы кишечника, и насыщена клетчаткой.

"В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем, как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов… в подкисленной воде", — посоветовала эксперт.

Диетолог подчеркнула, что после этого в фасоли снижается уровень фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов — кальция, железа, цинка.

"…ежедневное употребление мясных полуфабрикатов — колбас, сосисок, ветчины, блюд из мяса, действительно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца… Можно просто перестроить и расширить свой рацион за счет растительных белков. И это будет на пользу здоровью", — отметила Фус.

Ранее диетолог Мария Егорова сообщила, что для эффективного восстановления и укрепления мышц человеку нужно употреблять продукты, которые являются качественными источниками белка — мясо, рыба, яйца и сыр. Большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка на 1 килограмм массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 грамм.