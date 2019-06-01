Ученые рассказали, как легко и просто решать возникшие из-за секса проблемы в семье

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Западные ученые составили список простых и работающих решений семейных проблем, возникающих из-за секса. Сперва они рекомендуют - если уровень либидо начал падать - детально обсудить с партнером/партнершей выбор дней для интимной близости.

Далее, нужно постараться усилить эмоциональный контакт пары - благодаря нежным прикосновениям, объятиям, комплиментам. Кроме того, ученые советуют не создавать тайн от возлюбленных, а также делиться с ними мельчайшими огорчениями/сексуальными фантазиями. Также, к примеру, если партнер предпочитает утренний секс, а женщина - вечерний, стоит пойти на компромисс и организовать гибкий график интима.

Напомним, ранее в Сети появился топ-5 последствий отсутствия секса в семье. Позднее эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмом.

