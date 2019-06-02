Какая вода продлевает жизнь: чемпионка по фитнесу раскрыла секрет

Жизнь продлевает употребление воды с pH 7,2-7,5, сообщила абсолютная чемпионка мира по фитнесу / Вокруг света

Абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница турнира Arnold Classic Оксана Оробец сообщила, что употребление воды с pH (показатель кислотности и щелочности) 7,2-7,5 продлевает жизнь.

Если человек будет пить воду с таким показателем pH каждый день, то проживет на 10 лет дольше, рассказала спортсменка в эфире ObozTV.

Собеседница подчеркнула, что клетки человека работают только на воде и назвала "правило воды".

"…Если вы хотите жить долго и быть здоровыми, вы должны пить воду — 30 мл на килограмм тела каждый день", — сказала Оробец.

Чемпионка подчеркнула, что летом из-за жары организму нужно больше воды — 40 мл на килограмм тела. "Если вы болеете, организму нужно еще больше воды — 50 мл на килограмм тела", — объяснила она.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила Главреду, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенного муки, а также имеют плохие привычки.