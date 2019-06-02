Названы топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин

Иллюстративное фото / Днепр Час

Утверждение, что мужчины наверняка возбуждаются только от точечных прикосновений партнерши и в случае, если она ласкает его пенис.

По словам сексолога Светланы Грабовой, есть как минимум пять зон на мужском теле, обладающих крайней эрогенностью, сообщает портал Здоровье 24.

Зона №1. Внутренняя поверхность бедер. Ее стимулирование обеспечит постоянный приток крови к половым органам партнера, что, в свою очередь, обеспечит качественный секс.

Зона №2. Ягодичные мышцы и копчик. Стимуляция этой зоны и поясничного отдела у мужчины приведет к приливу крови к органам таза и обеспечит долгий секс.

Читайте такжеТоп-5 фактов о сексе, которые должен выучить каждый мужчинаЗона №3. "Мостик любви" − участок между яичками и анальным отверстием. По мнению Грабовой, самая чувствительная эрогенная зона мужского тела. Возбудительный эффект получится практически от любых прикосновений партнерши.

Зона №4. Грудь. Здесь нервные окончания расположены крайне неравномерно — неполаеку от сосков их достаточно, по бокам от сосков — гораздо меньше. Для нормальной активизации этой эрогенной зоны, Грабова советует использовать ароматическое масло.

Зона №5. Стопы и пальцы ног. На ступнях наличествуют активные точки, тонизирующие кровообращение в нижней части туловища. Поэтому Грабова советует партнерше сделать легкий массаж партнеру.

Напомним, ранее ученые рассказали, в каких случаях женщины наверняка откажут мужчинам в сексе. До этого они выяснили, почему мужчины грустят и тоскуют после интима.