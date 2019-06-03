Эксперты рассказали, почему нужно спать в голом виде

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Группа экспертов из Великобритании закончила исследования по поводу того, чем именно для человеческого здоровья полезен сон в обнаженном виде.

Соответствующая информация была опубликована в британском таблоиде The Sun. По данным экспертов, сон нагишом в первую очередь улучшает состояние кожи. Не сдерживаемая нижним бельем оптимальная температура позволяет мелатонину (специальный гормон, отвечающий за ритмы сна) в организме работать по-максимуму. Тем самым стимулируется рост фибробластов - клеток, которые вырабатывают коллаген и эластин.

Читайте такжеВрач рассказал, что категорически нельзя делать перед сномКроме того, люди, спящие без одежды, гораздо лучше высыпаются. В частности, после 02.00 надпочечники начинают вырабатывать специальное вещество кортизол – для того, чтобы как можно лучше подготовить организм к новому дню.

Кроме того, сон нижнего белья дает половым органам не накапливать разного рода бактерии (из-за влажности), что важно для интимного здоровья и мужчин, и женщин. И, в конце концов, контакт кожи улучшает интимные отношения между партнерами.

Напомним, ранее медики рассказали, чего необходимо сделать ради хорошего и крепкого сна. До этого ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне.