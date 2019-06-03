Гигантский астероид угрожает Земле: что известно о новой опасности из космоса

Небесное тело достигает скорости в 18,52 км/с.
Астероид 2019 KH1 может нести серьезную опасность для Земли. По мнению специалистов NASA, небесное тело движется по опасной траектории.
Ученые утверждают, что направление и скорость астероида позволят приблизиться к нашей планете на опасное расстояние.
Специалисты уже установили, что небесное тело достигает скорости в 18,52 км/с. Астрофизики предположили, что диаметр KH1 может достигать 50 метров.
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Также подсчитано вероятное расстояние астероида до Земли: по предварительным данным, астероид приблизится к Земле на расстояние в 4 млн километров.
Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид 2015 TB145, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.