Гигантский астероид угрожает Земле: что известно о новой опасности из космоса

К Земле несется опасный астероид / sun-news

Астероид 2019 KH1 может нести серьезную опасность для Земли. По мнению специалистов NASA, небесное тело движется по опасной траектории.

Ученые утверждают, что направление и скорость астероида позволят приблизиться к нашей планете на опасное расстояние.

Специалисты уже установили, что небесное тело достигает скорости в 18,52 км/с. Астрофизики предположили, что диаметр KH1 может достигать 50 метров.

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Также подсчитано вероятное расстояние астероида до Земли: по предварительным данным, астероид приблизится к Земле на расстояние в 4 млн километров.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид 2015 TB145, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.